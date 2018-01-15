صقور الجديان يتخطون غينيا بثنائية

المغرب- وكالات

فاز منتخب السودان على غينيا، 2-1، في المباراة، التي أقيمت في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين. سجل هدفي السودان، عمر سليمان في الدقيقة 20، وسيف تيري في الدقيقة 75، فيما سجل لغينيا، سيكو أمادو كامارا في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة يحل السودان المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المغرب في الصدارة بنفس النقاط، ولكن بفارق الأهداف. بعد فوزه على موريتانيا برباعية نظيفة، في البطولة التي تقام بالأراضي المغربية. الجدير بالذكر أن النسخة الحالية، والتي تحمل الرقم 5، كان من المقرر إقامتها في كينيا، لكن بسبب تأخر التحضيرات للبطولة، تم تحويلها للمغرب، وتعد الكونغو الديموقراطية الأكثر تحقيقًا للقب، برصيد نسختين عامي 2009 و2016، وحصد كل من تونس وليبيا لقبي نسختي 2011 و2014.