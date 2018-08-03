صلاة الميت على الشهيد صميلي

صامطة – واس

أدّى وكيل محافظ صامطة مصطفى علي قحل وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وجموع المصلين ، بعد صلاة العصر اليوم بجامع قرية الحجفار ، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إسماعيل بن حمد صميلي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع الطوال بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظ صامطة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وعبر ذوو الشهيد من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مؤكدين بذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره .