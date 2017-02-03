صلاة الميت على شهيد الواجب أبو رأسين

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الدرب – واس

أدى جموع المصلين في الجامع الكبير بمحافظة الدرب امس صلاة الميت، على شهيد الواجب العريف يؤنس بن علي أبو راسين من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أدائه لعمله مدافعا عن دينه ووطنه بقطاع الداير بني مالك في منطقة جازان.

وتقدم المصلين محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة ومساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ناصر بن مرزوق المطيري .

وقدّم محافظ الدرب نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان التعازي لذوي الشهيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله الصبر والسلوان .

وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.