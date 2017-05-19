العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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صلاة الميت على شهيد الواجب الشيباني

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صلاة الميت على شهيد الواجب الشيباني
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الرياض – البلاد

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة الظهر بجامع الراجحي , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي وليد بن غثيان الشيباني أحد منسوبي قوات الطوارئ الذي استشهد في هجوم غادر بحي المسورة بمحافظة القطيف .

ونقل سمو نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله في منزلة الشهداء ويلهمهم الصبر والسلوان .

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التصنيف: محليات

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