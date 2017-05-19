صلاة الميت على شهيد الواجب الشيباني
شارك عبر واتساب
الرياض – البلاد
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة الظهر بجامع الراجحي , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي وليد بن غثيان الشيباني أحد منسوبي قوات الطوارئ الذي استشهد في هجوم غادر بحي المسورة بمحافظة القطيف .
ونقل سمو نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله في منزلة الشهداء ويلهمهم الصبر والسلوان .
التصنيف: محليات
التعليقات