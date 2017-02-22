صلاحيات توظيف للتعليم والصحة حتى المرتبة العاشرة

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الرياض ــ البلاد

كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عن تعديلات اقرها مجلس الوزراء يتم بموجبها منح الموظفين الحكوميين زيادة لا تقل عن “علاوة” عند ترقيتهم لمراتب أعلى ، وأوضح ان التعديل سمح ان تعطى الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون، وبذلك تتيح للجهات الصحية والتعليمية ان تشغل وظائفها.

وقال: “من التعديلات امكانية الاستفادة من المميزين من موظفي القطاع الخاص في القطاع الحكومي بالإعارة، مع الإبقاء على وظائفهم”. مبينا أن الترتيب الجديد تضمن استثناء عند نقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، إذ يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلا من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس المجلس.