صلاحيات لمديري التعليم للتكليف أو الإيفاد

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أوضحت وزارة التعليم أن إعادة تكليف المشرف أو المشرفة الحاصل على إجازة استثنائية أو تفرغ أو تكليف أو إيفاد لمدة فصل دراسي أو أكثر أنه من صلاحيات مديري التعليم إعادة تكليف المشرف أو المشرفة حسب الاحتياج إذا كان المكان شاغرا ولا يترتب على ذلك زيادة الإعداد من النصاب والمعيار العددي لأعداد المشرفين والمشرفات.

جاء ذلك في رسالة وجهها وكيل الوزارة للتعليم رئيس اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية د.نياف بن رشيد الجابري لمديري التعليم

وذلك نظرا لكثرة الاستفسارات حول إعادة تكليف المشرفة الحاصل على إجازة استثنائية أو تفرغ أو تكليف أو إيفاد لمدة فصل دراسي أو أكثر.