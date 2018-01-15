صلاح يقود الريدز ويلحق بالسيتيزن الهزيمة الأولى

ليفربول- وكالات

استطاع فريق ليفربول أن يحقق فوزا مهما على حساب مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليسقط مانشستر سيتي بالهزيمة لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ إبريل الماضي. تمكن ليفربول من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق تشامبرلين، وسيطر ليفربول على الشوط الأول تقريبًا في ظل الضغط الكبير على دفاع مانشستر سيتي، حتى تمكن الألماني لوري ساني من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تألق النجم المصري محمد صلاح، بجانب الثنائي فيرمينو، وساديو ماني، وتمكن فيرمينو من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 59، وأحرز ماني الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعد تمريرة من صلاح. واستمر ضغط ليفربول على دفاع مانشستر سيتي، حتى تمكن محمد صلاح من إحراز هدف عالمي من منتصف الملعب، بعد خروج البرازيلي إيدرسون من مرماه، ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68. وبعد اعتقاد الكثير بأن المباراة انتهت لليفربول، عاد مانشستر سيتي إلى المباراة، وذلك عن طريق بيرناندو سيلفا في الدقيقة 84، والألماني جوندوجان في الدقيقة 91 من المباراة، وكان قريبا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 62 نقطة في صدارة الترتيب.