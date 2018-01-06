صناعي مكة يحتفل بتخريج 48 طالبا

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

رعى مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل عقيل كدسه مؤخراً حفل تخريج 48 متدرباً من متدربي المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، وسط حضور مهني كبير، مشيداً بالتعاون الكبير من شركاء المعهد نحو فتح باب التوظيف المباشر في شركات القطاع الخاص أو مواصلة التدريب العالي في إحدى الكليات التقنية بالمنطقة حيث هنأ الخريجين بهذه المناسبة.وأكد “كدسه خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إلى أن المعهد قام خلال فترات الدراسة بتقديم كافة سبل الراحة من أجل تحقيق الأهداف التي يصبو إليها في إفادة المتدرب وتعليمه بالشكل المهني المطلوب مشيراً إلى أن الثقة الكبيرة التي يمتلكها المهني السعودي مع ما يجده من تدريب نوعي في وحدات التدريب التقني ستكون عاملاً مهماً يؤهله للتوظيف وتلبية احتياجات الصناعة في المملكة.

وأوضح مدير المعهد المهندس سفر بن صالح الغامدي أن تخصصات المعهد تحتفي هذا الفصل بتخريج كوكبة من خريجي برامج التدريب المتوافقة مع متطلبات سوق العمل منوهاً على الدعم الكبير الذي يلقاه المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وذلك من أجل تقديم المواد المهنية والعليمة للمتدرب بكل احترافية وتميز .

يشار إلى أن المعهد الصناعي الثانوي هو أحد وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي بدأت تنفيذ عدد من تخصصاتها على أساس التدريب المنتهي بالتوظيف أو الالتحاق بالكليات التقنية أو كليات التميز العالمية أو حتى فتح مشروع خاص بالخريج في مجال تخصصه كما يعمل المعهد بشكل مستمر على متابعة متطلبات سوق العمل ومن ثم توجيه المتدربين لدراسة عدد من التخصصات التي تحظى بطلب السوق الأمر الذي يسهم في توطين الأعمال الصناعية.