صندوق الاستثمارات السعودي الثاني عربيا والرابع عالمياً

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جدة ــ البلاد

تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالمياً.

ووفقاً لتقرير صدر عن (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أمس “الأحد”، أن المملكة احتلت الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالمياً، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 576.3 مليار دولار امريكي، تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية.

وكان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، احتل المرتبة الأولى عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 885 مليار دولار، بينما جاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية، بإجمالي أصول بلغت 813.8 مليار دولار أمريكي، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المرتبة الخامسة بإجمالي أصول بلغت 592 مليار دولار.

وشمل التقرير أكبر 78 صندوق ثروة سيادي حول العالم، وفق الأرقام المحدثة التي أعلنتها مؤسسة (SWF Institute)، عن شهر ديسمبر الماضي.

واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 335 مليار دولار أمريكي، ومؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 11 عالمياً بإجمالي أصول بلغت 200.5 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة 13 عالمياً بإجمالي أصول بلغت 160 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في التقرير والبالغ عددها 16 صندوقاً، نحو 3.071 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الأصول للصناديق الـ 78، قرابة 7.423 تريليون دولار أمريكي.