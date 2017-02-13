صندوق الاستثمارات السعودي الرابع عالمياً

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جدة ــ البلاد

وفقاً لتقرير صدر عن (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أمس “الأحد”، احتلت المملكة الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالمياً، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 576.3 مليار دولار امريكي، تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية.

وكان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، احتل المرتبة الأولى عالمياً، بإجمالي أصول بلغت 885 مليار دولار، بينما جاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية، بإجمالي أصول بلغت 813.8 مليار دولار أمريكي، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المرتبة الخامسة بإجمالي أصول بلغت 592 مليار دولار.

وشمل التقرير أكبر 78 صندوق ثروة سيادياً حول العالم، وفق الأرقام المحدثة التي أعلنتها المؤسسة ، عن شهر ديسمبر الماضي. وبلغ إجمالي قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في التقرير والبالغ عددها 16 صندوقاً، نحو 3.071 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الأصول للصناديق الـ 78، قرابة 7.423 تريليون دولار أمريكي.