صندوق الاستثمارات ينفي شراءه حصة في Utico

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جدة ــ البلاد

نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن شرائه لحصة في شركة (Utico) الإماراتية.

وأفاد مصدر مسؤول في الصندوق، لوكالة “رويترز”، أن ما أشير إليه حيال قيام الصندوق بدخوله في اتفاقية ملزمة مع شركة (Utico) لا أساس له من الصحة.

وكانت “رويترز” قد قالت: إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بصدد شراء حصة كبيرة تقدر بملايين الدولارات في شركة (Utico) الإماراتية المتخصصة في تحلية المياه.

وتدير (Utico) أربعة مشاريع في إمارة رأس الخيمة، وهي الوحيدة من نوعها المملوكة للقطاع الخاص.

وكان الصندوق قد عين بنك HSBC سابقاً لتقديم المشورة؛ من أجل شراء حصة محتملة في ACWA POWER في الرياض، إضافة إلى حصة في شركة ADEPTIO الاستثمارية في منطقة الخليج.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة داخل المملكة وخارجها، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنويع الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط.