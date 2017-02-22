النقد العربي يصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2016

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أصدر صندوق النقد العربي تقريره الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 الـ 36 ،في إطار الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية.

ويتناول التقرير منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية.

ويعد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك

حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك).

وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية

سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره.

من ناحية البيانات والمعلومات، ويعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات

والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة،فيما تبذل الجهات الرسمية في الدول العربية جهوداً مشكورة

في الاستجابة لطلبات استكمال الاستبيان الخاص بالتقرير.

وتحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية

في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة

لتسهيل عملية التحليل المقارن، وفي سبيل ذلك تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية

في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير.

كما تناول التقرير فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد الموضوعات الاقتصادية المهمة

وفي هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد

كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.