(صنعتي) يسجل زيارة 25 ألف زائر في 5 أيام

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الدمام-حمود الزهراني

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان شكره وتقديره لمقام أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة وتشريفه معرض الأسر المنتجة (صنعتي 2016) الذي نظمته غرفة الشرقية لخمسة أيام في معارض الظهران الدولية (الظهران اكسبو).

وأكد العطيشان أن المعرض حظي باهتمام كبير من الأهالي؛ حيث سجل حضور حوالى 25 ألف زائر قدموا لمشاهدة إبداع أكثر من 270 أسرة منتجة، والعديد من التخصصات في المشغولات والحرف والمنتجات اليدوية، مشيرا إلى أن المعرض قدم خدمات تسويقية لمنتجات الأسر؛ بما يعزز استمراريتها في العمل وإيجاد الدخل المناسب.

كما أشار إلى أن معرض” صنعتي” جاء استمرارا لما توليه غرفة الشرقية من أهمية للأسر المنتجة، وذلك لما لهذا القطاع من إمكانية في المساهمة بتنمية الاقتصاد وتنشيط عملية الإنتاج والتسويق وتوفير فرص العمل لفئات المجتمع.

وبين العطيشان الى أن الغرفة تسعى إلى أن تكون رائدة، وذلك بتبنيها المبادرات، وتقديم المزيد لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بالمسئولية الاجتماعية .

من جهته هنأ الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل الجميع على نجاح” صنعتي 2016″ مشيدا بأعمال اللجان العاملة في المعرض، وفريق العمل التنفيذي، حيث قدموا طاقاتهم وأوقاتهم للعمل في هذا المعرض الذي يخدم الأسر المنتجة، ويقدم لهم خدمات تسويقية وانطلاقة حقيقية للتعريف بمنتجاتهم وإمكانياتهم، ويعرفهم بالسوق المحلي وطلباته.

وقال الوابل: إن الغرفة ومنذ انطلاقة” صنعتي “2016 بدأت التفكير في كيفية تنظيم النسخة القادمة من المعرض، وحرصت على أن يكون التنظيم بأفكار جديدة وغير مكررة.

وكرم الوابل خلال جولة في ختام المعرض السبت الماضي عددا من الأجنحة التي تميزت في المعرض من الأسر المنتجة بجوائز نقدية،

وجاء أولا مقهى الورود لصاحبته نور الدوسري، وثانيا جناح التشكيلية هيلة المحيسن، وثالثا جناح LAVENDER للخياطة والكروشية لصاحبته بدرية المسلم، ورابعا جناح LITTLE PRINCESS لصاحبته مريم السيهاتي، وخامسا اللقطه الفريدة لصاحبته فاطمة الضامن، وسادسا جناح روزة لصاحبته ماجدة العمران، كما تم تكريم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بناء كجناح مميز.