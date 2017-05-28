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شعر- رشيد العميري

شعر- مشهور واصل

أنا كتبت الشعر هاوي من سنين

والشعر لي غاية ولا هو وسيلة

ما هنت حرفي في بلاط السلاطين

ولا شحذت به اليدين البخيلة

ما للوجيه السود في ذمتي دين

ورزق البنادم لا كِتب له يجي له

هذي الثلاثة أبيات ما جات ذلحين

إلها ثلاث سنين حيَّة / قتيلة

هي سلوتي لا صرت بيني وما بين

نفسي “التي” عندي سوات الدخيلة

كانت بدايات الإجابة على الـ(س)

وآخر حكايات ألف ليلة وليلة

يا بو فهد/ بلَّغ جوابي للأدنين

الهينين أهل النفوس الرذيلة

قول: (الفلك دوّاَر) و (الدَّهر يومين)

واليوم ساعات ودقايق قليلة

و(الخِبل) باقي ما تنازل ليا الحين

نفس المبادي!! والمبادي حصيله

واللي على باب الولي/ قاضي الدين

ما يستدين من العبيد الجميلة!

ولا يقصر الخطوة ولا يرخي العين!

ولا ينتظر غيره ليا شاف ميلة!

والضيق يُفرَج، والقسى بعده اللين

ما فيه مخلوقٍ كفو تشتكي له

وان شفت هرَّاج القفا قل: وبعدين؟

لا صبت عزّ ولا كسبت الفضيلة

يا مرحبا ترحيب أبو بكر بالدين

صدّق نبي الله وشــال الثقيلة

عداد ما فرّق عمر في الشياطين

وعثمان قدّم كل ماله وخيله

ماهي غريبة ننصر الحق ويبين

ونعز من هو في الشدايد نجي له

هذي عوايدنا مع الناس الاقصين

وش عاد لاجونا خيار القبيلة ؟

أنته وانا ساعد ومتنٍ وجنبين

واحد يحط الحمل وآخر يشيله

وتلك الثلاث أبيات تسوى دواوين

قمة , وبالمفهوم الابسط جزيلة

فيها المناصب تنحني للبسيطين

والعز لأصحاب (الشرف والفضيلة)

اللي عن ألشحذه وأهلها بعيدين

لو يأكلون الموت ما كلوا هزيلة

ما حطوا لحاهم رهينة ملايين

ولا باعوا التاريخ كله بليـــــلة

واللي بعدها رايحة واعرف لوين

والله ولا قوم الخنا والرذيلة

اللي ليا قالو هل يسار ويمين

كانوا من اصحاب الشمال العليلة

ودام البلا فالمـا وفالعرق والطين

راع النخل والله مايطلع نخيله

وانته شكيت المُر ولو ذقت مُرين

هانت عليك القاصرة والطويلة

ورسالتك توصل لهم لو بعد حين

وهذا عذر مشهور. دوّر بديله