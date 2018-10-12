صورة تفضح حملة التضليل الأكبر.. العرب يدحضون أكاذيب إعلام الحمدين

جدة ـ البلاد

ماتزال الكثير الابواق الناعقة والحسابات الوهمية تتباكى دون خجل وتوظف حدث اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي لخيالاتها وأوهامها المريضة، على الرغم من أن ملابسات القضية لا زالت قيد التحقيق، تستمر فضائية الفتنة القطرية في نشر وقاحتها الإعلامية في محاولة منها خلق بروباجندا مفتعلة حول القضية.

ووسط الفوضى الإعلامية نشطت الجزيزة أكثر فأكثر لتجد بيئة خصبة لنشر سمومها وتنفيذ أجنداتها، وعلى الرغم من عجز وسائل الإعلام الكبرى والاستخبارات التركية عن حل شفرات الواقعة نصبت الجزيرة نفسها عرابا لاختلاق السيناريوهات المزيفة والحكايات الخرافية.

ومن بين الصور التي نشرتها وسائل إعلام الحمدين على أنها لسعوديين حشرتهم في قضية خاشقجي في حين إنها صورة قديمة لسائح سعودي زار اسطنبول في رحلة سياحية بصحبة زوجته، حسب ما قالت قناة العربية

واستغلال صورة السائح وزوجته في قضية خاشقجي يسلط الضوء على التضليل الواضح في هذا الملف، حيث يتم استخدام صور لمدنيين “أبرياء” والزج بهم لنسج قصة خيالية حول اختفاء خاشقجي.

وفى تضامن عربي رائع مع المملكة التي تتعرض لحملة شعواء من أهل الخبث والخبائث والابتزاز، اطلق نشطاء مصريون وعرب وسم ” كلنا مع السعودية يد واحدة” والذي اضحى خلال ساعات معدودة الأكثر تداولاً بين العرب على موقع التدوينات المصغر تويتر

وجاء وسم كلنا مع السعودية يد واحدة؛ ليصفع بقوة كل من يحاول اختلاق الأكاذيب وتلفيق التهم وإلصاقها بالمملكة قبل الوصول إلى الحقيقة والانتهاء من التحقيق في حادث اختفاء جمال خاشقجي .

وعبر نشطاء من خلال الوسم عن دعمهم للمملكة ووقوفهم إلى جوارها في وجه الحملات المضللة الشعواء التي تمس سيادتها وتهدد أمنها ، صفحات مصرية وأخرى عراقية وكويتية ويمنية وحسابات خاصة لمواطنين غردوا لمساندة المملكة “الأم” .

وتنافس العرب في الوقوف إلى جانب المملكة تحت نفس الوسم فانطلقت تغريدات من العراق والكويت والإمارات وفلسطين وعمان تعبر عن شكرهم لمصر ودعمهم للمملكة.