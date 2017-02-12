العدد 21843 12 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(صور من القصيم) تجسد ثقافة التصوير

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(صور من القصيم) تجسد ثقافة التصوير
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جنادرية- البلاد

جسّد معرض صور من القصيم المشارك للمرة الأولى في جناح القصيم في الجنادرية 31, ثقافة التصوير لدى أبناء المنطقة على مدى أربعين عاماً .

وتضمن المعرض 40 صورة لجميع أنحاء المنطقة, شكّلت معظمها صور زيارات عددٍ من الملوك والأمراء لمنطقة القصيم خلال تلك الفترة, كما احتوى المعرض على عددٍ من الصور الجوية لمدينة بريدة وعدد من المحافظات .

ويبرز المعرض ثقافة التصوير خلال أربعين عاماً مضت من خلال عرض عشرين كاميرا من أقدم الكاميرات المستخدمة في تلك الفترة, واستعملت من مصوري تلك الفترة, وما زالت صالحةً للاستخدام .

كما يضم المعرض جهازًا للتكبير والتصوير والتحميض اليدوي للطباعة القديمة واستديو حديث لتصوير الزوار والضيوف, بالإضافة إلى عددٍ من الكتب المصورة التي تم إصدارها.

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التصنيف: محليات

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