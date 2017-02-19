العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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صيانة الطرق المتضررة بخميس مشيط

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صيانة الطرق المتضررة بخميس مشيط
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أبهـا – البلاد

تواصل فرق بلدية محافظة خميس مشيط الميدانية أعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك لليوم الرابع على التوالي .

وأوضح رئيس البلدية الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لنزح مياه الأمطار، وتنظيف مجاري السيول وتصريفها في الأودية ، إضافة إلى فتح الطرق المغلقة نتيجة تجمع المياه ،وكذلك إصلاح الطرق المتضررة من جراء السيول التي فاضت بها أودية المحافظة .
وأشار الوادعي إلى الاستعانة بأكثر من 850 عاما من الشركة المتعهدة بالنظافة ، بالإضافة الى عدد كبير من المعدات والمضخات والآليات البلدية والمستأجرة لمباشرة المواقع المتضررة .

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التصنيف: محليات

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