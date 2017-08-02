صيانة مرافق طرق المشاة بمشعر منى

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تقديم خدمات موثوقة وآمنة خلال موسم الحج في كل ما يتعلق بصيانة المرافق العامة وشبكات الطرق والإنارة وكافة الخدمات ، مشددة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أية أعطال طارئة أو أية ملاحظات تخص المرافق الخدمية .

وكانت الأمانة قد شكلت عدد من الفرق الفنية الخاصة بمتابعة تشغيل خدماتها المختلفة ، حيث نفذت أمس اعمال الصيانة وغسيل مراوح التهوية بمظلات طرق المشاة بمشعر منى والبالغ عددها (400) مروحة .

وأوضح المهندس عمر بابقي مدير الانارة بأن الفرق الفنية قامت بإجراء كافة اعمال الصيانة والاستبدال للاجهزة والمراوح ووحدات الانارة في طرق المشاه بمشعر منى التي تشهد أعدادا غفيرة من ضيوف الرحمن خلال الموسم ، مؤكدا جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة.

وقال ان جميع هذه الاعمال تحظى بمتابعة شخصية من قبل سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن محمد الهيج وسعادة مدير عام الطرق المهندس زهير سقاط ،

وبتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة بن فضل البار ، للتأكد من جاهزية كافة المرافق ولتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم حتى ينعموا بقضاء اوقاتهم بجوار بيت الله الحرام في يسر واطمئنان .