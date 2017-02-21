صيدلية العيادات السعودية تصرف 1396 وصفة طبية للسوريين

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عمان – واس

صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية خلال الأسبوع 215 للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري 1396 وصفة طبية شملت أنواعا عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة الحالات المرضية التي راجعت العيادات خلال هذا الأسبوع .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات السعودية ومن خلال الصيدلية التابعة لها تعمل على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للشقيق السوري داخل مخيم الزعتري لينعم بأفضل رعاية صحية في بيئة اللجوء الصعبة ، مضيفاً أن العيادات تعمل على تأمين الأدوية بشكل دوري ومنتظم لعدد من مراجعي عيادات الأمراض المزمنة والمتمثلة بأمراض السكري والقلب وضغط الدم.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الاهتمام بالمحور الصحي يعتبر من أولويات الحملة السعودية.

من جهة أخرى تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان في جهودها الإغاثية بتوزيع مجموعة المساعدات الإغاثية خلال فصل الشتاء الحالي والتي شمل كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية للأشقاء اللاجئين السوريين هناك مستهدفة منطقة المنية ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 2484 مستفيد بواقع 414 أسرة سورية ضمن البرامج الإغاثية ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و شقيقي سفرتك هنيه ” وشقيقي صحتك غالية ” .