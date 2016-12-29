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حددت شرطة محافظة جدة هوية الفتيات والرجال الذين ظهروا في مقطع “فيديو” وهم يتدربون على السباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي القرشي، أن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه مجموعة من الرجال والنساء يتدربون على السباحة

وأشار إلي أنه تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي لتحديد مكان التصوير وهوية المشاركين.

وأضاف القرشي، أن الفريق تمكن من تحديد الموقع وضبط إحدى المشاركات

وكذلك تحديد هوية الآخرين لإحضارهم ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.