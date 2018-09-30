ضبط أجهزة اتصال لاسلكية متطورة قبل وصولها للحوثيين

ضبطت قوة أمنية في محافظة الحج اليمنية، اليوم الأحد، سيارة محملة بأجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها لميليشيات الحوثيين المتمردة.

وعثرت القوات الأمنية على 128 جهازًا لاسلكيًّا يحظر استخدامها، وفقًا للقوائم منع الاستيراد، بحسب “المشهد اليمني”.

وكانت السلطات الحكومية اليمنية وقوات التحالف العربي، قد حددت قوائم منع باستيراد عدد من البضائع والأجهزة، من بينها الأجهزة اللاسلكية لثبوت تورط جهات بتهريبها للحوثيين.

وكان الجيش الوطني اليمني قد تمكن قبل أيام من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الإيرانية المهربة، قبل وصولها إلى ميليشيا الحوثيين المتمردة، عقب معارك عنيفة في الجوف وصعدة، فر على إثرها المتمردون.