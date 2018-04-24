محليات

ضبط أكثر من ألف مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات خلال 3 أشهر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1,123 مخالفة لقرار “توطين قطاع الاتصالات”، وقرار “قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجوالات على السعوديين والسعوديات”، في مناطق المملكة وذلك منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 17 إبريل 2018.

ونفّذت الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، 23,573 جولة تفتيشية، أسفرت عن التزام 22,507 منشأة لقرار التوطين

ومخالفة 1,066 منشأة أخرى لم تلتزم بالتوطين، بينما تم إنذار 716 منشأة.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من تطبيق التوطين

وضبط المخالفين، في سبيل إتاحة فرص العمل في مثل هذا النوع من الأنشطة أمام القوى الوطنية.

ودعت العملاء إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معاً للرصد”

على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

ibrahim

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