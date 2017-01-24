العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص (إمفيتامين) في ضباء

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ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص (إمفيتامين) في ضباء
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ضباء ــ البلاد

أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء، عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر، وذلك بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء بلاغًا من مواطن، يفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي: إنه تـم توجيه الدوريات البحرية لموقع البلاغ، وبمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث، تم العثور على عدد 7 براميل بلاستيكية،

اتضح من انتشالها وتفتيشها احتواءها على ما مجموعه 759‚604‚1 قرص إمفيتامين، مشيراً إلى أنه تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة، لإكمال الإجراءات النظامية.

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التصنيف: الأولى

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