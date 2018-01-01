ضبط أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة بنظام الضريبة

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل العديد من المخالفات في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، بحيث حررت أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت المخالفة لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.

وتتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت

لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين

بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة

والذي من خلاله يستطيعون رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة

ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة

(في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأكيدها بأن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام وكانت الهيئة قد أطلقت “تطبيق خاص بضريبة القيمة المضافة” يسمح للمستهلكين بالتعرف على المنشأة المسجلة في الضريبة، من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 رقم.

ويهدف هذا التطبيق إلى الحدّ من أي محاولات تلاعب أو تزوير قد يتعرض له المستهلك

بحيث يتضمن على العديد من الميزات، منها خدمة “الحاسبة” والتي تسمح احتساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة

وخدمة “التبليغ” التي تتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.