ضبط أكثر من 361 ألف مخالف في مناطق المملكة

أعلنت وزارة الداخلية ، عن ضبط أكثر من 36 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل وذلك ضمن الحملة الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف).

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن اجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة

في كافة مناطق المملكة بلغ (361370) مخالفاً، منهم (217797) مخالفاً لنظام الإقامة،

و(40865) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(102708) مخالفاً لنظام العمل.

وأضاف، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (4758) شخصاً

(76%) منهم يمنيو الجنسية، و(22%) إثيوبيو الجنسية، وأنه تم ترحيل (4741) مخالفاً

كما تم ضبط (262) شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ونوه أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين

بلغ (14868) وافدا مخالفا، منهم (12340) رجلاً، و (2528) امرأة.

وأشار البيان، إلى أن إجمالي المواطنين الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات التوقيف

لتورطهم في نقل أو ايواء وافدين مخالفين للأنظمة (122) مواطناً، تم إخلاء سبيل (93) بعد إيقاع العقوبات المقررة بحقه و(29) تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم.

ولفت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بلغ (745) شخصا.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه تم ترحيل (78135) مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق (57440) مخالفاً

وإحالة (49190) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (58076) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

وكانت وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى أطلقت الأربعاء الماضي 15 نوفمبر 2017م، حملة واسعة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والتي تمت في كافة مناطق المملكة.