محليات

ضبط أكثر من 55 مخالفة بـ 75 محلاً تجارياً بالطائف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      26 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف : البلاد

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جولات رقابية، شملت أكثر من 75 محلاً في أحياء غرب وشرق الطائف، ضبطت خلالها أكثر من 55 مخالفة في 42 منشأه غذائية تم تطبيق الغرامات بحقها .

وبينت الأمانة أن المخالفات شملت تدني مستوى النظافة، وسوء حفظ وتخزين المواد، وعدم تشغيل مصائد الحشرات

بالإضافة إلى عدم التقيد بالاشتراطات الصحية

مفيدة أن برنامجها الرقابي الذي تنفذه البلديات الفرعية بمساندة الوكالات الإشرافية يعمل على متابعة جميع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك للحفاظ على أعلى معايير سلامة الأغذية وجودة العمل بالمنشآت، إلى جانب التوعية وضبط المخالفات.

ibrahim

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