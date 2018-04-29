محليات

ضبط ألفي مخالفة توطين لقطاع الفنادق والوحدات السكنية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / شعبان / 1439 هـ      29 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة، 12.302 زيارة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)؛ للتحقق من تطبيق توطين القطاع، وذلك منذ بداية العام الجاري 2018.

وأظهرت الزيارة الميدانية التزام 10.390 منشأة لقرار التوطين ، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1.912 منشأة

فيما تم إنذار 403 منشآت أخرى.

وضبطت فرق التفتيش الميدانية 2.069 مخالفة لقرار توطين قطاع الإيواء والشقق في مختلف مناطق المملكة

وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية

للتحقق من متابعة تطبيق التوطين وأنظمة السوق وضبط المخالفين.

 ودعت الوزارة عملاءها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني “معاً للرصد”

حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات؛ حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها

كما أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء 19911.

ibrahim

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