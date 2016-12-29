العدد 21798 29 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط امرأة تمارس الغوص في البحر برفقة مدرب في جدة

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ضبط امرأة تمارس الغوص في البحر برفقة مدرب في جدة
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جدة ــ البلاد

تمكنت جهات البحث والتحري بمحافظة جدة، من التوصل للمرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تمارس الغوص في البحر برفقة مدرب.

وألقت الشرطة القبض على المرأة وزوجها بعد الوصول إليها من خلال مقطع الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وتسبب مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المرأة، وهي ترتدي معدات الغوص، قبل أن تنزل إلى المياه برفقة المدرب، باستياء شريحة واسعة من السعوديين، الذين طالبوا بالقبض على كل من ظهر في الفيديو، وسحب رخصة المدربين المخالفين للأنظمة في المملكة.

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التصنيف: الأخيرة

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