ضبط حدثين امتهنا السرقة وتكسير المحلات والمركبات في الرياض

ألقت دوريات الأمن بشرطة الرياض القبض على حدثين اعتادا اقتحام المحلات التجارية والمطاعم وتكسير زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها، وتورطا في محاولة اقتحام مقر شركة، وعند انكشاف أمرهما لاذا بالفرار باستخدام مركبة “ألنترا” كانا يقودانها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرط منطقة الرياض، أن الدوريات الأمنية باشرت المتابعة والرصد الميداني، على ضوء بلاغ ورد لمركز شرطة المنار، يفيد باقتحام شخصين يستقلان سيارة من نوع هيونداي “ألنترا” لمقر إحدى الشركات بالرياض، وبعد أن اكتشف الحارس أمرهما لاذا بالفرار.

وأسفرت الجهود الميدانية للدوريات الأمنية عن التوصل لهوية المتهمين، واتضح أنهما حدثان “مواطن/ ويمني”، وبعد إلقاء القبض عليهما، عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وجوالات، وتبين ارتباطهما بسرقات طالت محلات تجارية ومطاعم، ومركبات متوقفة بعد تكسير زجاجها، وجرى توقيفهما، تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة.