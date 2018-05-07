ضبط حركة الصكوك وتحديثها الياً

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة العدل، عن تحديث 1.3 مليون صك ورقي، وتحويلها إلى صكوك إلكترونية موثقة بكتابات العدل الأولى بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت برنامجاً رقمياً لحفظ الثروة العقارية؛ حيث يمر تحديث الصك بإدخال معلومات الصك في النظام الإلكتروني بعد مراجعته وتدقيقه من حيث الإجراءات الشرعية والنظامية؛ ليكون الصك جاهزًا حال طلب الإفراغ، والتي تتم خلال 10 دقائق .

وأضافت الوزارة: إنها عملت على السماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آلياً، من خلال نظام متخصص “نظام الثروة العقارية” مما أسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات.

وتشمل مزايا الصكوك المحدثة أيضاً تفعيل نظام الثروة العقارية الإلكتروني، الذي يهدف إلى تحقيق الدقة والضبط والسرعة في إصدار الصكوك، وتقليل ازدحام المراجعين والحد من المعاملات الورقية، إلى جانب توثيق نقل الملكية؛ سواء كان بيعاً كاملاً، أو جزئياً ، أو هبة، أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية.