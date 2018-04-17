ضبط خادمة سرقة مصوغات ذهبية بقيمة 70 ألف ريال

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عاملة منزلية قامت بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا من منزل كفيلها بالاشتراك مع وافد باكستاني.

وذكر المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة، أن بلاغا ورد من مواطن لمركز شرطة عفيف عن قيام عاملة منزلية “بنجلاديشية الجنسية” بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بقيمة 70 ألف ريال ومبالغ نقدية بقيمة 16 ألف ريال والهرب من المنزل.

وأضاف أن جهود البحث أشارت إلى ضلوع وافد “باكستاني الجنسية” في الحادثة ومساهمته في تهريب العاملة وإيوائها.

وأشار إلى أنه تم القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على المصوغات الذهبية المسروقة

وجرى إيقافهما وإحالتهما لدائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.