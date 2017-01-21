ضبط ذهب بمليوني ريال مع مخالف

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تبوك – البلاد

ضبط الأجهزة الأمنية في منطقة تبوك كمية من الذهب يقدر قيمتها بمليوني ريال ،

وفي التفاصيل أن رجال أمن الطرق بمحافظة تيماء، اشتبهوا بأحد المركبات وارتباك قائدها أثناء نقطة أمنية مفاجئة لضبط كمية كبيرة من الذهب فضلاً عن 30 ألف ريال نقداً وحبوب يشتبه أنها مخدرة في مركبة وافدين مخالفين لنظام العمل والعمال، فيما تم تسليم المضبوطات والأشخاص للجهة المختصة.

يذكر أن قوة أمن الطرق في منطقة تبوك نجحت خلال الفترة القليلة الماضية في ضبط عدد من المركبات كانت تحمل أموالاً منقولة بطريقة مخالفة وحبوبا مخدرة وأسلحة.