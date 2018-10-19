محليات

ضبط سوق العمل بالدمام ورصد المخالفات

كتبه Gamal salehaccess_time7 / صفر / 1440 هـ      19 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمود الزهراني

نفذ قسم التفتيش بمكتب العمل بالدمام حملات تفتيشية بسوق التلفزيون بالدمام بمشاركة الضبط الإداري ووزارة التجارة والبلدية والشرطة وقوة المهمات والبحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات اسفرت عن ضبط 260 مخالفة لنظام الإقامة و 10 مخالفات لمجهولي الهوية ، 15 مخالفة للمادة 36 و5 مخالفات تجارية ، و15 مخالفة بلدية بالإضافة إلى إزالة جميع البسطات الموجودة في الموقع ، و 10 بلاغات هروب .

وأكد مدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني على استمرارية الحملات التفتيشية وشمولها جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته ، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

Gamal saleh

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