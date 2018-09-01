ضبط سوق العمل ورصد مخالفات المنشآت

الرياض -البلاد

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة، عدة حملات تفتيشية استهدفت محال المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية والمطاعم والمشاغل النسائية والمراكز الرياضية, شملت مواقعاً متفرقة بالعاصمة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملات, عن زيارة 2657 منشأة وضبط 238 مخالفة وإنذار 319 منشأة . وبيّن مدير عام فرع الوزارة يوسف السيالي, أن الحملات التفتيشية تهدف إلى ضبط سوق العمل وتنظيمه وتحسين بيئته مما يساعد في تهيئة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، مشيراً إلى استمرار الحملات وعلى جميع الأنشطة التجارية.