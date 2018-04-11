ضبط شاب ابتز فتاة وهدد بنشر صورها في الرياض

أسفر تعاون مشترك بين شرطة الرياض وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن ضبط مواطناً ابتز امرأة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن مواطنة شكت بتعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص، وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء المعلومات الواردة تمكّنت الجهة المختصة من القبض عليه مواطن ثلاثيني وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة التي بحوزته.

وتابع أنه جرى إيقافه، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.