ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة للحوثيين

شارك عبر واتساب

استراليا – وكالات

وجهت أستراليا اتهامات إلى إيران بمواصلة تهريب الأسلحة للحوثيين؛ وذلك عقب اعتراض قواتها البحرية سفينة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة قبالة الساحل اليمني.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، صورًا لكميات كبيرة من الأسلحة قالت إنها تمثل عينة صغيرة من الكم الكبير من الأسلحة التي صادرتها أستراليا، التي رجحت البحرية الأسترالية أنه من “صنع إيراني” .

وذكرت الصحيفة أن السفينة كانت تحمل أسلحة مضادة للدروع مهربة، لافتةً إلى أن ترجيح البحرية الأسترالية يشير إلى أن طهران كانت لها يد في عملية تهريب أسلحة إلى القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية.

ونقلت الصحيفة عن خبير الأسلحة ماثيو شرودر قوله إن “التحليل الذي أجريناه على خصائص هذه الأسلحة، يكشف أنها تتطابق مع قاذفات قنابل صاروخية إيرانية وجدت في العراق في عام 2008 وعام 2015، وفي كوت ديفوار في 2014 و2015”.