دولية

ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين في صنعاء

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / صفر / 1440 هـ      30 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت قوات الشرطة العسكرية اليمنية في مدينة مأرب اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة أسلحة مهربة، في الخط الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.

وذكر قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن إحدى النقاط التابعة لقوات الشرطة العسكرية، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح العميد منيف أن شحنة الأسلحة تحتوى على صواريخ حرارية، وقذائف «آر بي جي»، وأسلحة كلاشنكوف، إضافة إلى المعدلات وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها.

ibrahim

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