ضبط «صومالي» يُزيِّف المستندات والوثائق بالرياض

أفلحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بوافد صومالي في كمين محكم بحي منفوحة، بعد توافر الأدلة على امتهانه تزييف وتزوير الوثائق والمستندات في معمل مجهز بمعدات وأدوات.

وأكد المتحدث باسم شرطة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير التي باشرتها الجهات المختصة بشرطة مدينة الرياض، أسفرت عن الإطاحة بوافد من الجنسية الصومالية في كمين محكم بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض، بعد توافر الأدلة على امتهانه تزييف وتزوير الوثائق والمستندات في معمل مجهز بمعدات وأدوات يقوم باستخدامها في جرائمه.

وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من الوثائق والمستندات المزيفة، وقد جرى إيقاف المتهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.