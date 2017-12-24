ضبط عدد من منافذ بيع الأغذية مخالفة لبيع المنتجات العضوية في مختلف مناطق المملكة

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الإنتاج العضوي, عددا من منافذ بيع الأغذية بمختلف مناطق المملكة مخالفة لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية في بيعها وتسويقها للمنتجات العضوية .

وأوضح مدير إدارة الإنتاج العضوي المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن الجولات الرقابية تستهدف جميع منافذ بيع الأغذية

منها “الهايبرماركت”، والأسواق المركزية لبيع الخضار والفاكهة،

مبيناً أن المراقبين ضبطوا عددا من المخالفات وفقاً للمادة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية,

حيث جرى إصدار 58 إنذاراً، و 24 عقوبة مالية لهذه المخالفات .

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمادة الثانية من نظام الزراعة العضوية التي تهدف إلى

تنظيم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة وحمايته من أي ممارسات خاطئة .