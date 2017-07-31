ضبط عصابة ارتكبت 101 جريمة سلب ونشل بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين ، القبض على 3 أشخاص، ارتكبوا 101 جريمة سلب ونشل متنوعة في عدد من أحياء العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز الميمان، إنه جرى تشكيل فريق عمل بناءً على بلاغات بتعرض مارة للاستيقاف وسلب ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات شخصيه باستخدام الدرجات النارية.

وأضاف أنه تم الاشتباه بتورط ثلاثة أشخاص في عدد من تلك البلاغات، فجرى تركيز البحث عنهم، وتكللت الجهود بضبطهم، حيث تعرف المجني عليهم على الجناة فورا.

وأوضح الميمان، أن الجناة أقروا بالتورط بارتكاب 101 جريمة سلب ونشل متنوعة في عدد من احياء العاصمة، وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأعلن التحفظ على المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بالرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.