ضبط عصابة سرقة المواشي

ضبطت شرطة منطقة الرياض عصابة من تسعة أشخاص امتهنت سرقة الماشية تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة الماشية تحت تهديد السلاح، وما نتج عنها من تعرض بعض العاملين بحظائرها لإصابات متفاوتة بعضها حرجة، وذلك في ضوء التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال، أسفرت بتوفيق الله عن القبض على (٩) أشخاص يعملون وفق تشكيل عصابي في امتهان السرقة من حظائر الماشية والاعتداء على العاملين فيها، ثلاثة مواطنين وخمسة أثيوبيين ونازح.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.