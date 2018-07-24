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ضبط عصابة سرقة المواشي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ضبطت شرطة منطقة الرياض عصابة من تسعة أشخاص امتهنت سرقة الماشية تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة الماشية تحت تهديد السلاح، وما نتج عنها من تعرض بعض العاملين بحظائرها لإصابات متفاوتة بعضها حرجة، وذلك في ضوء التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال، أسفرت بتوفيق الله عن القبض على (٩) أشخاص يعملون وفق تشكيل عصابي في امتهان السرقة من حظائر الماشية والاعتداء على العاملين فيها، ثلاثة مواطنين وخمسة أثيوبيين ونازح.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

ibrahim

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