ضبط عصابة سرقة شركات تغذية الصرافات
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مكة المكرمة – احمد الاحمدي
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيى القرشي بأن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغا بتاريخ 1438/4/20 يتضمن تعرض احدى شركات تغذية صرافات البنوك للسرقة من قبل مجهولين ملثمين احدهم يحمل مسدسا والآخر رشاشا حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (895 ) ألف ريال، تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة ، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة بعون من الله وتوفيقه وما وفرته الدولة، أعزها الله، من قدرات مهنية وفنية من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين بتلك السرقة وتم ضبطهم ومن خلال سماع اقوالهم افادوا بالقيام بتلك السرقة والإرشاد عن مكان المبلغ المسروق واستعادته وتم ايقافهم لاستكمال اجراءات الضبط الجنائي تمهيدا لاحالتهم لجهة الاختصاص.
الوسوم:ضبط عصابة سرقة
التصنيف: محليات
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