ضبط عصابة سرقة مكيفات جدة في الرياض

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الرياض – البلاد

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من الاطاحة بـ (6) جناة تورطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.

وطبقا للناطق الاعلامي ، فقد تلقت الجهة المختصة معلومات من شرطة منطقة مكة المكرمة/ محافظة جدة تشير الى قيام وافد باكستاني الجنسية بسرقة عدد كبير من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف ايصالها للعاصمة المقدسة ،

وارتكابه الفرار الى جهة غير معلومة وعلى اثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الاجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة ، حيث تم رصد الشاحنة وتحديد موقع تواجدها في احد المستودعات جنوب العاصمة الرياض. وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل تمكنه من تصريف المسروقات، وبسماع اقواله اقر بما نسب اليه ومشاركة خمسة متهمين آخرين من بني جلدته له في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها ، وتم ضبطهم جميعاً من خلال كمين محكم.