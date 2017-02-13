ضبط عصابة شرائح الاتصال وسحب الأرصدة

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الرياض- البلاد

في كمين محكم تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط شخصين وافدين في العقد الرابع من العمر ، بتهمة بيع شرائح اتصال مخالفة وشحنها بهويات مزورة وبيع بطاقات شحن دولية.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة ، أنه بتفتيش الشقة التي يقيمان بها عثر على عدد ( 18500 ) شريحة اتصال لعدد من الشركات المشغلة في المملكة العربية السعودية وعدد ( 50 ) جهازاً لفحص الشرائح و (50) جهاز هاتف محمول تستخدم للاستعلام عن الرصيد وسحبه وستة أجهزة لقراءة البصمة ومكينة شحن رصيد وعدد خمسة أختام لمؤسسات و أربعة دفاتر شيكات و جهاز كمبيوتر محمول و خمسة جوازات سفر ومبلغ مالي يقدر بـ ( 23.900 ) ريال ومكينة لعد النقود , وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما.