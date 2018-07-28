محليات

ضبط قوارب صيد مخالفة بجدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو القعدة / 1439 هـ      28 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الثروة السمكية في جدة؛ عدداً من القوارب المخالفة لنظام الصيد الذي يحظر استخدام الشباك النايلون أحادية الخيط (Nylon Monofilaments Nets)، والشباك متعددة الخيوط (Nylon Multifilaments Nets) في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، تزامناً مع بدء سريان حظرها في 1 / 11 / 1439هـ.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية في الوزارة المهندس خالد الشايع أن فرق الوزارة التفتيشية في مرفأ صروم بجدة ضبطت عدداً من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة، وتصنيع القراقير الممنوعة داخل البحر

وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأفاد الشايع أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية

إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

ibrahim

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