ضبط كميات من الفحم المحلي بالمدينة

المدينة المنورة – محمد قاسم

كشفت لجنة سوق الحطب والفحم بمنطقة المدينة المنورة والمتمثلة من كل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة والشرطة والامانة من مزاولة نشاطها على مدار الساعة لمراقبة الاتجار في الحطب والفحم المحلي وذلك مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الفحم والحطب المحلي مما اسفر عن ضبط عدد من المواقع والمطابخ والمطاعم المخالفة والتي وجد بها عدد كبير من اكياس الفحم والحطب المحلي وبلغ كمية الفحم والحطب المصادر ب 300 كيس فحم محلي و 8 طن حطب محلي ، وقد تم احالة المحاضر الى لجنة المراعي والغابات بأمارة منطقة المدينة المنورة لإصدار غرامات على المخالفين.

وكانت قد بدأت الحملة من مطلع محرم ولا زالت مستمره باعمالها واستهدفت الحملة المحلات والمطابخ واماكن التنزه والكازينوهات وسوف يتم تطبيق الانظمة والتعليمات بهذا الخصوص كما تشيد وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمواطنين والمقيمين بالمحافظة على مناطق المراعي والغابات والابلاغ عن أي مخالفات من المخالفين.

صرح بذلك مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمزة بن عمر قناعي.