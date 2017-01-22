ضبط كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر

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الرياض ــ البلاد

تمكن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من إحباط محاولة لتهريب 865,3 جرام من مادة الهيروين المخدرة كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وقال مدير الجمرك سلطان الفهيد: إنه “عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وجرى إخضاعه للتفتيش الذاتي،

وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء. وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر داخل أحشاء الراكب على 110 كبسولات، تحتوي كلها على مادة الهيروين المخدرة، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.