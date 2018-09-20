ضبط متورط في قضايا نصب واحتيال تجارة التيدرات

بعد هروبه من المملكة

أكدت وزارة التجارة والاستثمار بتمكن “الإنتربول” السعودي من الإطاحة بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة، حيث من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه.

جاء ذلك بعد أن تقدمت “التجارة” بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه

في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد إحدى أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين

من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.

وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات

على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق “قلابات” بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية يصل لـ 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات “دون رصيد” كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات.

وبناء عليه قامت الوزارة بمتابعة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الايقاع بالمتورط من قبل الإنتربول السعودي.