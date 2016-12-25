ضبط محلات ألعاب تروج لدمى(عبدة الشيطان) بالرياض

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الرياض ــ البلاد

أعلنت شرطة مدينة الرياض ضبطها كمية من ألعاب الأطفال على شكل “عبدة الشيطان” داخل أحد محال الألعاب الشهيرة في المدينة، وأحالت القضية إلى التحقيق والادعاء العام.

وذكرت الشرطة، أنها تابعت أنباء راجت في وسائل الاعلام عن الاشتباه بوجود دمى على شكل “عبدة الشيطان”، كان قد رصدها أحد المواطنين، وبعد التثبت من الخبر داهمت المحل وضبطت اللعب الموجودة فيه.

وكشف الناطق باسم الشرطة، أن مسؤول المعرض ذكر في التحقيق أن الألعاب مستوردة من إحدى الدول الآسيوية.

وكان مواطنا يجول داخل محل الألعاب؛ كي يشتري لعبة لطفلته، حين اكتشف هذه الدمى، وقال: إن لها قرونًا وأسنانا بيضاء، كما أنها تطلق ضحكات مرعبة بمجرد لمسها، ما دفعه إلى تصويرها والمطالبة بضبطها.