ضبط مخالفات خطرة على الساحل البحري بجدة

حررت فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة ستة محاضر ضبط لمخالفات بيئية خلال زيارتها لأكثر من 10 مراسي على الساحل البحري بمحافظة جدة, وذلك نتيجة لرصد تلوث بيئي لمخلفات خطرة كالزيوت والديزل التي تستخدمها القوارب البحرية على أرض الشاطئ.

وأوضح نائب مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله السلمي أنه تم أخذ تعهدات على المخالفين بإيقاف

وإزالة التلوث وتقديم العقود اللازمة التي أبرمتها مع الجهات ذات الاختصاص

للتخلص من المخلفات الخطرة أو الصرف الصحي حسب ما تنص عليه اشتراطات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

كما حرصت الهيئة على إلزام المنشآت بالتقيد التام بجميع الاشتراطات

والمقاييس البيئية والمُقرَة في النظام العام والوائح التنفيذية.

وتستمر الفرق التفتيشية في الهيئة بمتابعة جميع المنشآت والمراسي على الساحل البحري بمحافظة جدة وباقي مدن المملكة, والوقوف على كل منشأة مخالفة وغير ملتزمة بالاشتراطات والمعايير البيئية وأخذ التعهدات اللازمة لمعالجة وإزالة المخالفات المرصودة.